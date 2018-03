Wat doet gember met je lichaam?

Wist jij van deze producten dat ze niet veganistisch zijn?

11:52 Het leven van een veganist gaat niet altijd over rozen. Je moet goed kijken of er geen dierlijke producten in je ingrediënten zijn verwerkt. Een foutje is snel gemaakt, want veel soorten voedsel en drank lijken veganistisch maar zijn dat in werkelijkheid niet.