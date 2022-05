Wat eten we met Moederdag? Dit zijn de vijf lekkerste high-teahapjes

Nog meer lekkere recepten voor je moeder zoeken omdat je zin hebt in een uitgebreide high tea? Probeer deze supersimpele koektaartjes (die zijn zo klaar). Deze minitaartjes zien er feestelijk uit en zijn bedoeld voor een grote trek of een groot gezelschap. In deze tijd - waarin je maar weinig mensen mag ontvangen - maak je gewoon je buren, vrienden en familieleden blij. Doe je schort om en maak er 32 in de smaak limoen en 32 in de smaak karamel-zeezout. Eet smakelijk!