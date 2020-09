Wat Eten We Vandaag: Aardappelsoufflé met asperges, Parmezaanse kaas en zalm

Koken&Eten Grote trek? Waag je dan eens aan een monsterham­bur­ger van 1,5 kilo

16 september Hamburgerrestaurant Shifters in het Belgische Roeselare heeft een eetuitdaging van formaat gelanceerd. De ‘Break Out Shifters’ telt maar liefst tien (!) stukken vlees, is rijkelijk belegd met cheddar en bacon en is afgewerkt met een stevige portie friet. Wie het meesterwerkje van 1,5 kilo binnen 35 minuten opeet, krijgt zijn geld terug.