Wat Eten We Vandaag: Aardbeien-roomtaartje

Jet (23) wil de allerbeste kok van de wereld worden, en is hard op weg: ‘Stond op mijn 13e al in de keuken’

Als klein meisje wist ze al dat ze kok wilde worden. Nu werkt Jet Loos (23) uit Roelofarendsveen in de keuken van een Noors sterrenrestaurant en is ze in de race voor een prestigieuze titel: World’s Best Young Chef.

12 augustus