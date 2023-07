Wat Eten We Vandaag: Abrikozen-yoghurt plaatcake

Ruben opent groot ontbijtres­tau­rant in Rotterdam: ‘Mensen ontbijten steeds vaker buiten de deur’

Bij zijn toenmalige werkgever kreeg hij geen gehoor toen hij aandrong op een uitgebreide ontbijtkaart. Want daar zou geen markt voor zijn in Rotterdam. Ruben Venema bewees met By Jarmusch het tegendeel. Over twee weken opent hij een nog groter ontbijtrestaurant.