Wat Eten We Vandaag: Appel-spruitjessalade met krieltjes en kipschnitzel

Sterrenres­tau­rant Joelia stopt met ‘truc’ om open te blijven: We willen mensen niet voor hoofd stoten

16 oktober Het in opspraak geraakte Rotterdamse restaurant Joelia stopt per direct met het aanbieden van diners voor mensen die zich als gast van het erboven gelegen hotel laten inschrijven. ‘Het is nooit onze bedoeling geweest om mensen voor het hoofd te stoten.’