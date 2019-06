Wat Eten We Vandaag: Appelkruimeltaart

Vlaamse ijssalon zet Duvel-ijs met bittere nasmaak op de kaart

22 juni Liefhebbers van het Belgische biertje Duvel kunnen hun hart ophalen. In de Vlaamse stad Halle maakt een ijssalon nu ijs van het bier. Eigenaresse Tanja Simons kreeg de opmerkelijke vraag van een klant, die fan is van het biertje, om er ook eens ijs van te maken. ,,Ik heb eerst wat geëxperimenteerd, omdat de smaken goed moeten zitten maar het is me toch gelukt”, zegt Tanja trots.