Wat Eten We Vandaag: Arabische dumplings met yoghurtdressing

Koken en Eten Zijn dit de rietjes van de toekomst?

In de zoektocht naar een vervanger voor het milieuonvriendelijke plastic rietje lijkt een variant van pasta het bijzonder goed te doen. De pastarietjes zijn in verschillende landen al in drankjes te vinden. Is er na het papieren en metalen rietje nu dan toch een serieus alternatief voor het plastic gevonden?