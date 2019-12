Wat Eten We Vandaag: Arancini met parmaham en pecorino

Oliebollen anders: maak ze eens met sushi. Of met kaas

27 december In zijn boek ‘Vet Lekker’ laat 24Kitchen-chef Danny Jansen zien hoe rijk de Nederlandse streetfoodcultuur is en geeft hij de receptuur voor alles wat in de snackbar verkrijgbaar is. Voor deze krant heeft hij vijf hartige varianten op een andere oer-Hollandse gefrituurde lekkernij bedacht: de oliebol.