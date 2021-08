Wat Eten We Vandaag: Avocado-courgette soep met feta

Plan van Twentena­ren moet zuivel­markt flink op z’n kop zetten: ‘Het moet eerlijker voor de boeren’

1 augustus Het idee is geboren in het nietige Hezingen, maar ikwileerlijkezuivel.nl moet de zuivelmarkt net zo op de kop zetten zoals Über dat is gelukt in de taxibranche, Booking.com bij hotelboekingen en het eveneens in Twente ontstane Thuisbezorgd.nl. Grootspraak? „Nee hoor.”