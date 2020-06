Wat Eten We Vandaag: Aziatische blote billetjes in het gras

Aftellen! De terrassen gaan weer open: ‘maar geen enkele ondernemer gaat geld verdienen’

10:36 Over een paar uur is het zover. Om 12 uur heropent de Nederlandse horeca. De opluchting is groot, bij zowel ondernemers als klanten. Maar draaien op halve kracht door de beperkingen heeft een prijs. Koninklijke Horeca Nederland sluit niet uit dat er op den duur betaald moet worden om op het terras te mogen zitten, of dat de drankjes duurder worden.