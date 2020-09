Wat Eten We Vandaag: Bagel burger met geitenkaas en gegrilde courgette

VIDEO Deze snackbar in Bunschoten zou volgens populaire snackrecen­sent in de Lonely Planet moeten staan

25 september De populaire snackrecensent Snackspert, echte naam Eke Bosman, vereerde Snacksalon La Plaza in Bunschoten-Spakenburg met een bezoekje. Dat deed hij nadat hij wekelijks berichten van volgers had gekregen die hem vroegen om daar eens een patatje of hamburger te proberen. En dat viel hem allerminst tegen.