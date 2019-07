Wat Eten We Vandaag: Bagna cauda met schelvis en broccoli

Ophef om ‘idioot gedrag’: vrouw likt bak ijs en zet het vervolgens terug in schap

8:07 Er is consternatie ontstaan over een filmpje waarop te zien is hoe een vrouw in een warenhuis in het Amerikaanse Texas aan een bak ijs likt en die vervolgens terugzet in het diepvriesrek. De beelden werden vijf dagen geleden gedeeld op Twitter en al door meer dan 11 miljoen mensen bekeken. De afschuw is groot.