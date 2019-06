Wat Eten We Vandaag: Barbecue beer canned chicken met citrussalade

Veelvraat weigert in restaurant te betalen en wordt door arrestatie­team ingerekend

27 juni Een man die woensdagavond weigerde te betalen in een restaurant in Doorn en met een mes aanwezigen bedreigde, is met veel moeite gearresteerd. Een stroomstootwapen werd ingezet om de agressieve klant onder controle te krijgen. ,,Hij ging van alles proeven achter de bar.”