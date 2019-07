Wat Eten We Vandaag: Bavarois met zomerfruit en koekschotsen

DE BUITENLANDSE MIDDENSTAND Typisch New York: in de bodega kun je 24/7 terecht voor de snelle boodschap

27 juli De meeste Nederlanders waaieren deze dagen uit naar het buitenland. Op zoek naar zon, zee, cultuur, ontspanning en avontuur. Lokale winkels laten we dan vaak links liggen. Een gemiste kans. Onze correspondent wijst je de weg in deze zomerserie ‘de middenstand’. Vandaag deel drie: de bodega in New York.