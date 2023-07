Wat Eten We Vandaag: Biefstuk van de BBQ met bearnaisesaus

‘Pastasta­king’ dreigt in Italië vanwege alsmaar stijgende prijzen

De prijs van pasta is het afgelopen jaar flink gestegen en blijft nog wel even stijgen. In 2022 kostte een kilo pasta 1,84 euro, dit jaar is dat 2,13 euro. Italiaanse consumentenorganisaties pleiten daarom voor een weeklange nationale pastastaking in het land.