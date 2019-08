Wat Eten We Vandaag: Bitterkoekjescakejes met nectarine en mascarponesorbet

Verwoesten­de schimmel bedreigt de banaan: vijf vragen aan een bananenex­pert

16 augustus De banaan heeft het zwaar te verduren. Bananenbomen in Zuid-Amerika worden massaal bedreigd door een hardnekkige schimmelziekte. Maatregelen om de schimmel te bestrijden die het populaire ras Cavendish teistert, blijken niet effectief. Ondanks pogingen de schimmel tegen te houden, is hij nu ook in Colombia aangetroffen. Dat meldt het Colomiaanse instituut voor landbouw en visserij, die een nationale noodtoestand afkondigde. Gert Kema is bananenexpert en als buitengewoon hoogleraar Tropische fytopathologie verbonden aan de Wageningen Universiteit. Hij beantwoordt vijf vragen over de nieuwste bananencrisis.