Wat Eten We Vandaag: Bloemkoolrijst uit de wok met kalkoen

Voor 2 personen

Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten

- 250 g kalkoenfilet

- 500 g bloemkoolrijst (ongeveer 1 bloemkool)

- 1 wortel

- 2 tenen knoflook

- 3 lente-uitjes

- 4 el sesamolie

- 1 el sojasaus

-1 eloestersaus

- 2 eieren

- 2 eetlepels zwarte of witte sesamzaadjes

Extra nodig

Wok

Bereiding

1. De bloemkoolrijst kun zelf maken of in de supermarkt kopen. Als je de bloemkoolrijst zelf wil maken doe je dat door 1 bloemkool in grote stukken te snijden en ze in de keukenmachine te vermalen tot korrels zo groot als rijst. Zet de bloemkoolrijst opzij.

2. Pel de wortel en snijd ‘m in blokjes. Snijd de kalkoenfilet in kleine blokjes. Hoe kleiner de blokjes, hoe sneller ze gaar zijn. Snijd de lente-uitjes in dunne plakjes en pers de knoflook.

3. Verhit de wok op een middelhoog vuurtje en voeg 3 eetlepels sesamolie toe aan de pan. Wanneer de wok op temperatuur is, voeg dan de wortel en kalkoen toe. Bak de kalkoenblokjes tot ze gaar zijn. Dit duurt ongeveer 3 minuten. Voeg de knoflook toe en bak 1 minuut mee.

4. Voeg de bloemkoolrijst, lente-uitjes, soja- en oestersaus toe. Bak het geheel tot de bloemkoolrijst beetgaar is. Dit duurt 2 à 3 minuten.

5. Serveer de bloemkoolrijst op 2 borden. Voeg een eetlepel sesamolie aan de pan toe. Bak 2 eieren op middelhoog vuur. Serveer de eieren bovenop de bloemkoolrijst. Garneer het geheel met sesamzaadjes en lente-uitjes.

Eetsmakelijk!