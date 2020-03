Wat Eten We Vandaag: Boerenkoolsalade met geroosterde biet en pompoen

En is het wat? Deze ontbijtmix bevat nauwelijks koolhydra­ten (maar wel vrij veel vet)

11 maart Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot. Producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: ‘en, is het wat?’ Ditmaal test diëtiste Berdien van Wezel Keto Granola.