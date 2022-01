Wat Eten We Vandaag: Boeuf bourguignon

Koken & Eten Wel de smaak, niet de tranen: dit zijn de eerste uien waar je niet van gaat huilen

Uien zijn essentieel in de keuken, we brengen er veel gerechten mee op smaak. Alleen het snijden van de groente is vervelend: uien creëren vele ongewilde tranen. Amerikaanse bedrijven hebben daar nu een oplossing voor gevonden. Ze ontwikkelden ‘sunions’, een nieuw soort ui.

