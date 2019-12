Wat Eten We Vandaag? Buddha bowl

Benodigdheden

- bakplaat,

- bakpapier

- fijne rasp



Bereidingswijze

- Verwarm de oven voor op 180° Celsius.

- Bekleed een bakplaat met bakpapier.

- Spoel de quinoa af en kook volgens de aanwijzingen op de verpakking.

- Schil de zoete aardappel en snijd in stukken. Snijd de rode ui in parten.

- Leg op de bakplaat. Bestrooi met zout, peper, vadouvan en zonnebloemolie en rooster ze 20 minuten in de oven.

- Schep om, leg de groene-aspergekopjes erbij en rooster nog eens 10 minuten.

- Doe een scheutje olie in een koekenpan en bak de zalmfilets op de huid 8 tot 10 minuten op middelhoog vuur tot ze net gaar zijn.

- Bestrooi met grof zeezout.

- Rasp de citroen.

- Snijd de rode kool ragfijn en maak aan met 1 el olie, 1 el citroensap, citroenrasp en 1 el ahornsiroop.

- Snijd de avocado open, verwijder de pit en snijd in dunne plakjes.

- Maak een dressing door de sojasaus te mengen met de honing en het limoensap.

- Schep de quinoa in een kom, leg er wat rode kool op en schep er de aardappel, rode ui, groene asperges en avocado bij.

- Leg hierop de zalmfilet en maak af met de dressing.

- Garneer met sesamzaad en serveer er partjes citroen bij.