Wat Eten We Vandaag: Butter board met pindakaas, chocoladepasta en speculoos

Is versge­perst fruitsap even gezond als het stuk fruit op zich?

Iedereen drinkt weleens graag een glaasje versgeperst sinaasappelsap, misschien heb jij er op dit moment wel een klaarstaan voor deze zondag. Vaak is fruitsap ook het eerste waar we naar grijpen als we willen afvallen, maar is dat sap wel zo gezond als we denken? Voedingswetenschapper Jana Van Stappen van de Katholieke Universiteit in Leuven legt uit.