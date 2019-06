Wat Eten We Vandaag: Ceviche van zeebaars met venkel en grapefruit

Bastiaan van Schaik geloofde niet in gastric bypass maar raakte 70 kilo kwijt

14 juni De Amsterdamse stylist Bastiaan van Schaik geloofde in eerste instantie niet in het positieve effect van een maagverkleining. Maar nu Van Schaik precies drie jaar verder is, is hij om. ,,Het is de beste beslissing van mijn leven geweest’’, concludeert hij bij een voor- en na-foto, die een verbluffend resultaat laat zien.