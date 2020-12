Wat Eten We Vandaag: Chaffles (hartige wafels)

Uniek: geen kroket, maar verse kip uit de automaat, het kan in Haastrecht

16 december De Ross Ranger kippen van Tante Door gaan naar diverse pouliers, slagers en versspecialisten in Nederland. De boerderij van Willem en Elsbeth van Meijeren aan de Provincialeweg West in Haastrecht is een uitzondering op die regel. Daar kunnen klanten de kipproducten na een handeling met hun pinpas ‘gewoon’ uit de automaat trekken.