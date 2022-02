Wat Eten We Vandaag: Champignon bourguignon

Koken & Eten Grootste tokoketen trekt steeds meer Nederlan­ders: van super pittige noedels tot broodje bapao

De grootste keten van toko's in ons land heet Amazing Oriental. In de 24 vestigingen die er nu zijn vinden klanten van het Chinese bedrijf exotische producten uit landen als Korea of Vietnam. De 25ste winkel opent eind dit jaar in Rotterdam en het eind is nog niet in zicht: ,,We staan altijd open voor uitbreiding.’’

29 januari