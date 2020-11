Wat Eten We Vandaag: Chocolade-kardemomkoekjes met s’mores dip

halen en brengen Bij Rice n Spice snuiven we met Bollywood­ster­ren de geuren op van aromati­sche curry’s

19 november In de horeca draait het nu om halen en brengen. Bij Rice n Spice bestellen we klassiekers voor thuis en snuiven we met Bollywoodsterren en de rondborstige Kees van Flodder de geuren op van aromatische curry’s. Deze week gingen wij bij hen langs voor de rubriek Halen&Brengen.