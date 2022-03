Wat Eten We Vandaag: Citroenmayonaise

Koken & Eten Pizzadag: dit zijn de pizza’s die Nederlan­ders het meest bestellen

De van oorsprong Italiaanse pizza is wereldwijd razend populair. Ook in Nederland houden we ervan: maar liefst 94 procent van de Nederlanders eet graag pizza. Dat meldt een bezorgdienst naar aanleiding van Pizzadag, die fans wereldwijd morgen vieren. Maar welke pizzasmaak eten we het liefst?

15 februari