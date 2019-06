Wat Eten We Vandaag: Citroentaart

Omfietsen voor lekkernij­en: de paarden­worst van Van Beek

7 juni Sommige producten zijn zó lekker of bijzonder, dat je er met liefde een blokje voor omfietst. Iedere week zetten we zo'n 'omfietsproduct' in de schijnwerpers. Deze week: de paardenworst van slagerij Van Beek op de Kanaalstraat.