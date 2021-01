Wat Eten We Vandaag: Cottage pie met gnocchi

Koken & eten Deze zes vegarestau­rants hebben nog geen Michelin-ster, maar verdienen er wel een

26 januari In Frankrijk heeft voor het eerst een veganistisch restaurant een Michelin-ster gekregen. Of een vegan- of vegarestaurant in Nederland dit jaar óók een ster zal krijgen? Als het aan de Vegetariërsbond ligt zijn er zeker kanshebbers.