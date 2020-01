Wat Eten We Vandaag: Courgette-gratin met zoete-aardappelpuree

Koken & Eten Voedselver­gif­ti­ging van boerenkaas mogelijk afkomstig van ‘huidbacte­rie’

15 januari Supermarktketen Albert Heijn riep gisteren de boerenkaas belegen 30+ terug. De Voedsel- en Warenautoriteit kan nog geen duidelijkheid geven over de bacterie waarmee de kaas besmet is geraakt, dus is het gissen. Rijkelt Beumer, professor Microbiologie van de Wageningen Universiteit, vermoedt dat de kaas in contact is gekomen met een bacterie die veel op onze huid voorkomt en voedselvergiftiging kan veroorzaken.