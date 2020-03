Wat Eten We Vandaag: Couscoussalade met falafel en sperziebonen

Proost! Brouwerij met proeflo­kaal in hartje Apeldoorn is klaar

28 februari Terwijl de bouw nog in volle gang was werd het al aangekondigd als een ‘nieuw icoon van Apeldoorn’. Vanmiddag kon eigenaar Richard Pool tijdens een besloten feestje een toost uitbrengen op de opening van zijn microbrouwerij in het hartje van de stad.