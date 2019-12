Wat Eten We Vandaag: Crème brùlée-ijs

Dit is zo ongeveer het meest eenvoudige ijsrecept dat er bestaat: van room en gecondenseerde melk, zo hup de vriezer in. De karamel, daar moet je even bijblijven, en vooral niet roeren.

Ingrediënten

- 1 vanillestokje

- 500 ml slagroom

- 1 blikje gecondenseerde melk (379 g)

- 200 g fijne kristalsuiker

Benodigdheden

diepvriesbak (ca. 1 liter), bakpapier

Bereiding

1. Snijd het vanillestokje in de lengte open en schraap met een mespunt het merg eruit. Doe dit samen met de slagroom en gecondenseerde melk in een kom en klop met een mixer in 5 min. stijf. Schep in de diepvriesbak en doe de deksel erop. Zet 6 uur in de vriezer. Je hoeft tussentijds niet te roeren.

2. Doe de kristalsuiker met 3 el water in een steelpan en laat op middelhoog vuur karamelliseren tot de suiker goudbruin, tegen koperkleurig aan, is. Roer niet, maar draai af en toe met de pan, zodat de karamel loskomt van de randen. Giet de karamel op een vel bakpapier. Til de randen van het vel voorzichtig op om de karamel te verspreiden. Let op: het is erg heet! Laat 45 min. afkoelen en breek de helft in stukken. Hak de andere helft grof.

3. Schep bollen van het ijs in mooie kommen of glazen, bestrooi met de gehakte karamel en steek er een paar karamelschotsen in.

TIP: Geen zin of tijd om karamel te maken? Sla 100 g karamelbabbels (zak 175 g) met een deegroller stuk in een plastic zakje en bestrooi het ijs hiermee. Je kunt het ijs maximaal 3 maanden bewaren in de vriezer.

Eet smakelijk!

