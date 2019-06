Wat Eten We Vandaag: Crumble van rabarber met aardbeiensyllabub

Melk is goed voor elk... of toch niet?

1 juni Het is vandaag Wereldmelkdag. Deze feestdag is in het leven geroepen door de wereldwijde voedselorganisatie FAO om te ‘vieren welke rol melk heeft gespeeld in onze ontwikkeling’. De meningen over hoe gezond melk voor je is, zijn verdeeld. Niet iedereen gelooft in ‘de witte motor’.