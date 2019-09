Wat Eten We Vandaag: Dahl met papadums

Koken & eten Deze producten zijn nog perfect eetbaar na de houdbaar­heids­da­tum

16 september In Nederlandse keukens gooien we jaarlijks 40 kilo voedsel per persoon weg, vaak vanwege de houdbaarheidsdatum op etiketten. Als die datum verstrijkt, zijn we geneigd het product in de vuilbak te kieperen. Maar wat moet je echt weggooien? En wat kun je eigenlijk best langer bewaren?