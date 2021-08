Wat Eten We Vandaag: Dame blanche met karamel en speculaas

Wat Eten We Vandaag: Haricots-vertssala­de met knapperige ham

15 juli Deze salade van haricots verts, ook wel bekend als de chique versie van sperziebonen, is ideaal als lunch, bijgerecht of lichte avondmaaltijd. Door de haricots verts kort te koken blijven ze lekker crunchy, heerlijk in combinatie met de knapperig gebakken rauwe ham.