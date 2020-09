Wat Eten We Vandaag: Dorade in zoutkorst met zoete aardappel

Dit gezin met vijf kinderen leeft volledig vegan: ‘We eten echt niet alleen maar tofu’

8 september Anouk Hermanides (41) uit Woerden is moeder van vijf en probeert met haar gezin plantaardig te leven. Dat is niet altijd makkelijk, maar ze doen het vol overtuiging. ,,Onze grootste motivatie is het beperken van dierenleed.”