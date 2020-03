Wat Eten We Vandaag: Eenpansgerecht met vis

Visverwer­ker uit Yerseke zwaar getroffen, vraag naar vis daalt met 80 procent

17 maart VLISSINGEN - Het grote visverwerkend bedrijf Adri & Zoon in Yerseke heeft arbeidsduurverkorting aangevraagd voor alle honderd vaste personeelsleden. De vraaguitval door de sluiting van restaurants in veel Europese landen is dramatisch voor het Zeeuwse bedrijf. Toch ziet de visserijsector voorlopig nog geen reden extra maatregelen te nemen in verband met de coronacrisis.