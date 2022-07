Wat Eten We Vandaag: Egg fried rice

Koken & Eten Dit onbekende graan is rijk aan vitaminen, mineralen en ligt wat Solange betreft snel in alle supermark­ten

Solange Domaye heeft een missie: het Afrikaanse graan fonio wereldwijd op de kaart zetten, in de strijd tegen de Oekraïnse graancrisis. Domaye is een hoogopgeleide moeder en ondernemer. En ze is consul van Tsjaad. ,,Door de oorlog ligt de graantoevoer stil en lijden veel mensen in Afrika extra honger.” Fonio is de oplossing, betoogt zij.

1 juli