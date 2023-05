Wat Eten We Vandaag: Flammkuchen carpaccio

Flammkuchen is ontstaan in de regio Elzas, door de jaren heen is de flammkuchen op steeds meer plekken populair geworden, waaronder in Nederland. In dit recept beleggen we de flammkuchen met carpaccio en natuurlijk rucola, pijnboompitten en Parmezaanse kaas.