Wat Eten We Vandaag: Fried chicken en coleslaw

Koken en Eten In deze groene kantine komen energie­drank en warme choco er niet meer in

25 september Witte broodjes, roze koeken en repen chocola: in de schoolkantine van het Helicon in Nijmegen zijn ze al een tijd niet meer te koop. De vmbo-school doet het graag anders. Beter. Maar eerlijk is eerlijk: snoep helemaal uitbannen is onmogelijk.