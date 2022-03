Wat Eten We Vandaag: Frittatensuppe

Koken & Eten Aardappels koken simpel? Chef-kok Francesca zet de meest gemaakte fouten op een rij

Aardappelen koken lijkt makkelijk, maar toch bestaan er veel misverstanden over het gaarproces. Ga je voor kokend of koud water? En schil je de aardappelen of juist niet? Chef-kok Francesca Sterckx zet de meest gemaakte fouten op een rijtje en zorgt ervoor dat je ze nooit meer maakt.

2 maart