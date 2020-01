Wat Eten We Vandaag: Gebakken citroenkip

‘Grotere kans op sterfte door te veel vitamine B12'

21 januari Wetenschappers van het UMCG in Groningen waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s van te veel vitamine B12. Volgens de onderzoekers hebben mensen met een hogere waarde van deze vitamine in het bloed een grotere kans om te sterven. De vitamine zit alleen in dierlijke producten zoals vlees en melk.