Wat Eten We Vandaag: Gegrildezalm-spies

Franse wijnindu­strie noemt 2021 een rampjaar: 'Dat prijzen stijgen is onvermijde­lijk'

Door late vorst en een meeldauwuitbraak was dit jaar rampzalig voor Franse wijngaarden. De Fransen zelf spreken van het slechtste oogstjaar ooit, en dat gaan we merken in de portemonnee.

3 november