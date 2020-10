Wat Eten We Vandaag: Gele paprikasoep met knapperige tofucroutons

even vragen aan Bij dit theehuis krijgen klanten hun taart via een glijbaan: ‘Het is hilarisch, maar noodzake­lijk’

26 oktober Taarten en high teas roetsjen vanaf een glijbaan rechtstreeks in de handen van hongerige klanten van De Sfeerstal. De Drivepie is hilarisch, maar noodzakelijk volgens mede-eigenaresse Rowena van der Linden van het Nieuwveense theehuis met B&B en hotel. Dat was eind september te zien in het tv-programma Crisis in de tent.