Wat Eten We Vandaag: Gepaneerde kip met krieltjes en gepofte tomaten

Kans groot dat Nespresso­fans binnenkort zonder hun favoriete cupjes komen te zitten

6 mei De fans van Nespresso moeten even geduld hebben. De productie van hun favoriete koffie is niet toereikend. Daardoor is de kans groot dat ze binnenkort zonder cupjes van hun favoriete smaak komen te zitten. Het assortiment is teruggebracht tot een beperkt aantal variëteiten.