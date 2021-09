Wat Eten We Vandaag: Geroosterde wortels met harissa en tahin-yoghurtsaus

Geef wortels een twist met harissa, een geurige peperpasta, en tahin, dat lijkt qua textuur op pindakaas en is gemaakt van sesamzaadjes. Deze ingrediënten worden veel gebruikt in het Midden-Oosten, waar ze meester zijn in het gebruik van smaakvolle kruiden.