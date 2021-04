Wat Eten We Vandaag: Gestoomde roodbaarsfilets met frisse komkommersalade

47 miljoen euro voor Delfts bedrijf om ontwikke­ling en productie van kweekvlees uit te breiden

24 maart Het Delftse bedrijf Meatable heeft 47 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling en productie van kweekvlees uit te breiden. Speciaalchemieconcern DSM, ook in Deft gevestigd, is één van de investeerders. Met het geld wil Meatable onder meer kleinschalige productie opzetten op de Biotech Campus Delft. Het bedrijf hoopt dat het vlees in 2025 ‘voor een goede prijs’ beschikbaar is voor de consument.