Wat Eten We Vandaag: Gevulde pita’s met witvis, garnalen en knoflook-yoghurtsaus

Slagerij van horeca­groot­han­del gaat zelf vlees testen op dioxine: ‘Hopelijk is er snel meer duidelijk’

18 augustus Slagerij Kaldenberg in Vuren, die ‘natuurvlees’ levert voor 35 winkels van horecagroothandel Sligro, gaat met spoed vlees testen op de giftige stof dioxine. Aanleiding is de vondst van te hoge dioxinewaarden in runderen die langs uiterwaarden van de Waal grazen. Politici zijn verontwaardigd over de vondst van gif in natuurvlees.