Wat Eten We Vandaag: Gevulde zalm met courgetti

Hoe een nooit gebruikte code ineens een bom legt onder Twentse horecazaak

19 april ENSCHEDE - De koffiezaak van Rianne Reterink is één van de vele door de coronacrisis getroffen bedrijven in Twente. Maar op steun van de overheid kan ze gek genoeg niet rekenen. Over hoe een ogenschijnlijk onbelangrijke code ineens de toekomst van haar bedrijf in gevaar brengt. „Dit is zo krom!”