Wat Eten We Vandaag: Gezonde chocoladereep met avocado en banaan

Eigenaar Sneck Bar snapt niks van gedwongen sluiting na silent disco: Ik probeer alleen te overleven

25 augustus De Snackbar Sneck Bar aan de Oudedijk in Rotterdam is sinds afgelopen zaterdag gesloten vanwege een ‘geheime silent disco’ die de politie aantrof. Ruim zestig feestvierders waren aanwezig in de snackbar in Kralingen.